Shiro Games presenterer et overlevelsesspill i en frossen zombie-apokalypse med Frostrail

Når en katastrofe fryser jorden og forvandler mesteparten av befolkningen til Revenants - verken levende eller døde, men dødelige - er det bare ett alternativ igjen. Du og vennene dine må reise verden rundt ved hjelp av et system av damplokomotiver, samle ressurser og holde maskineriet i gang, og til og med oppgradere det og gjøre det om til ikke bare en festning, men til et ekte nytt hjem. Det er forutsetningen for den pikselerte Frostrail, fra Barotrauma-utvikleren Fakefish og utgitt av Shiro Games.

Tittelen vil holde sin første spilltest 16. april, og planlegger en Early Access-lansering senere i år. "Frostrail presser både solospillere og samarbeidende lag til det ytterste med en anspent og nådeløs overlevelsessyklus," sier Ez Jämsen, sjefsdesigner hos FakeFish. "Vi har jobbet hardt for å skape en verden som er både fiendtlig og full av liv, og vi gleder oss til å se hvordan spillerne tar seg gjennom frosten når spilltesten begynner."

Se traileren som ble avduket i dag på The Triple-i Initiative, med lanseringsdatoen for spilltesten, nedenfor.