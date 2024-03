Shogun-stjernen Hiroyuki Sanada ville ikke være med i serien hvis ikke japansk kultur ble respektert.

HQ

Shogun er TV-serien alle snakker om akkurat nå. Den forteller historien om europeiske handelsmenn som forliser på Japans kyst samtidig som en krig som landet aldri før har sett maken til, og den har et solid opplegg.

Det blir ikke bedre av at en film- og TV-legende, Hiroyuki Sanada, er en av hovedrollene i serien. Sanada snakket åpent om sin beundring for Shogun i et intervju med Vanity Fair, men på et tidspunkt hadde han kanskje ikke meldt seg på serien i det hele tatt.

"Jeg trengte ting", sa han. "Blant annet at hvis dere ikke ansetter japanske skuespillere til en japansk rolle, kan jeg ikke være med på dette prosjektet."

Det er logisk at en serie som utspiller seg i Japan, bør ha japanske skuespillere, og det ser ut til at oppmerksomheten og respekten for kulturen har gitt resultater, ettersom Shogun anses som god TV.