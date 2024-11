Shokz' Openfit Air ser ut til å bli dine nye løpekamerater

HQ

Det kan være vanskelig å komme i gang med trening og velge riktig utstyr, spesielt hvis du vil gjøre det riktig. Shokz er et merke som løpere og treningsfanatikere sannsynligvis allerede vil være kjent med, ettersom de lager benledningshodetelefoner som er egnet for å holde seg i øret mens du er aktiv.

Noe av Shokz' tilbehør koster en del, men til en pris på £119/120 euro ser Shokz Openfit Air ut til å være et rimeligere alternativ. I vår siste Quick Look går vi gjennom den unike designen til Openfit Air, tar et glimt av lydkvaliteten og forteller deg om det kan være noe for deg.

Den kommer i en rekke farger og er fullpakket med funksjoner som kan hjelpe deg på treningsreisen din, så det er mye å se på her, så sjekk ut videoen nedenfor hvis du vil lære mer: