Shovel Knight Pocket Dungeon tar serien til puzzle-verden

De færreste hadde vil noen som helst tro på at vesle Shovel Knight fortsatt ville være relevant hele seks år etter lansering, men med en rekke utvidelser har dette blitt tilfellet. Nå har tiden uansett kommet for å ta et steg videre for utviklerne i Yacht Club Games.

Studioet har kunngjort et helt nytt spill i Shovel Knight-serien kalt Shovel Knight Pocket Dungeon. Som navnet hinter til er dette en blanding at puzzle- og roguelite-sjangerene. Her handler det i kjent stil om å match ulike blokker som går nedover skjermen, bare med noen særpregede elementer. For eksempel vil en av de mange ridderene vi har blitt kjent med være en del av brettene selv, samtidig som at det er både nye og gamle fiender som skal matches. På toppen av det hele kan man bruke ulike typer utstyr for å gjøre spesielle ting og hver ridder har sine egne egenskaper. Alt dette mens Jake Kaufmans musikk går i bakgrunnen både i historiedelen og multiplayeren.

Foreløpig er spillet bare annonsert for Nintendo Switch, og det er også på hybridkonsollen det vil vises frem under PAX East, så forvent å få se mye mer gameplay de kommende dagene.