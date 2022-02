Shovel Knight-skaperne avslører Mina the Hollower

Gjengen i Yacht Club Games har levd godt på suksessen til Shovel Knight de snart åtte årene det populære har vært på markedet, så selv om de også har laget en rekke andre spill i det samme universet lurer mange på hva det neste store prosjektet blir. I natt har vi fått svar.

Som lovet har Yacht Club Games avduket sitt neste spill, og det heter altså Mina the Hollower. Atter en gang kan vi glede oss til en retro-aktig presentasjon i skikkelig Game Boy Color-stil, så da er det ikke dumt å ta mye inspirasjon fra Castlevania, The Legend of Zelda: Link's Awakening og faktisk Bloodborne som de nevner på Kickstarter-siden til prosjektet.

Jepp. Igjen ber de om støtte, men denne gangen er det "bare" snakk om et mål på 2,769,103 kroner siden utviklerne dekker mesteparten selv. En av grunnene til at de tyr til Kickstarter er for å atter en gang la oss påvirke hvordan spillet og dets univers blir. Traileren vi har fått viser jo at arbeidet allerede er godt igang, for det er tydelig at vi kan glede oss til å utforske både vakre og nifse omgivelser, bryne oss på litt hjernetrim og selvsagt beseire både store og små fiender som denne sjarmerende musen.

At dette er deres mest ambisiøse spillet er soleklart. Med lovnader om et ferdighets- og oppgraderings-system, en rekke våpen å velge blant, langt flere områder å besøke og en drøss med ulike venner og fiender er det godt å se at Kickstarter-målet vil knuses veldig snart.

Nå får bare tiden vise hvor lenge vi må vente før Mina the Hollower er ferdig og hvilke konsoller det kommer til.