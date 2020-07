Shovel Knight-utvikler jobber på et 3D-spill

Du ser på Annonser

Yacht Club Games er indie-teamet som står bak både Cyber Shadow og det suksessfulle Shovel Knight. Felles for begge disse er at de er 2D-spill, men det ser ut til at Yacht Club Games nå er klare for å utforske nye dimensjoner.

I går publiserte utvikleren en stillingsutlysning på Gamasutra hvor de søker en Mid-Senior Gameplay Programmer. Og i beskrivelsen står det at arbeidet sentrerer seg rundt et 3D-prosjekt.

"Yacht Club Games is working on a new 3D project and is building out our 3D team (and custom engine) to complement our existing 2D team. We are on the lookout to hire a capable mid to senior level gameplay programmer with a desire to build great gameplay experiences in a small, team-centered environment!"

Som det også står i beskrivelsen er Yacht Club Games i ferd med å bygge deres egen grafikkmotor også, så dette er et ganske ambisiøst prosjekt.