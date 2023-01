Showrunneren bak Netflix' Assassin's Creed-serie har trukket seg

HQ

Assassin's Creed ligger an til å bli en gigantisk live-action-serie på Netflix, men noe tyder på at pre-produksjonen ikke har vært den enkleste. Nå er det bekreftet at seriens showrunner ikke har vært involvert i prosjektet på en stund.

I et intervju med Collider forteller Jeb Stuart at han ikke er showrunner lenger, og at det er en stund siden han forlot prosjektet.

"I think it was a little bit of a move of executives from LA to London, and it allowed the London group who, unfortunately, had to inherit my vision of what it was instead of getting to develop their own vision. So I think that's fair. I know it's going to be great whenever it comes out. I think the Ubisoft guys are fantastic. I think it's a terrific franchise. It was just a good, mutual time to move on for both sides."

Det ser ut til at de fortsetter å jobbe med Stuarts materiale, men når vi får se serien er egentlig uvisst.