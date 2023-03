Shredder bekreftet for Call of Duty: Modern Warfare II

HQ

Samarbeid og cameos mellom franchiser som tilsynelatende ikke har noe til felles ser ut til å bli mer og mer populært, spesielt når det gjelder onlinespill.

Nå blir Call of Duty: Modern Warfare II og Call of Duty: Warzone 2 gode eksempler på dette, da det har blitt avslørt at Ninja Turtles' verste mareritt - Shredder - blir med i kampen 21. mars som operatør. Selv om dette kan høres rart ut er det greit å huske at vi tidligere har fått Snoop Dogg, Godzilla, Judge Dredd og Ghostface fra Scream som gjester. Kanskje dette er en av de mer fornuftige, tross alt?

Vi ser frem til den første traileren og mer informasjon, men inntil da, fortell oss hva du synes om gjestekarakterer i et spill som Call of Duty.