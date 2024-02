Shrek 2 fyller 20 år, får nypremiere på kino

Shrek 2 fyller 20 år i år. Animasjonsfilmen fra 2004 blir fortsatt sett på som den beste filmen i Shrek-sagaen av mange fans, og for å feire jubileet ser det ut til at vi skal tilbake til Langt, langt borte i en nyutgivelse av filmen.

På nettsidene til Government of Alberta kan vi se en liste over alle filmer, trailere og annet som slippes i år, og den inneholder blant annet en nyutgivelse av Shrek 2. Det kan selvfølgelig hende at dette ikke blir en verdensomspennende utgivelse, men forhåpentligvis kan Dreamworks spytte inn penger og la den komme tilbake på kino over dammen.

Kunne du tenke deg å se Shrek 2 igjen?