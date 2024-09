Shrinking returnerer til Apple TV+ neste måned

HQ

Det er ikke så ofte vi ser Harrison Ford i mindre prosjekter, eller til og med i en serie, men det var nettopp det vi fikk da Shrinking debuterte på Apple TV+ i fjor. Etter at sesong 1 ble avsluttet tok det ikke lang tid før Apple ga grønt lys for en ny sesong, og det er snart tid for at vi får se den, ettersom vi har fått vite at sesong 2 starter 16. oktober.

Når det gjelder hva Shrinkings tilbakekomst vil se ut til å krønike, blir vi fortalt at denne sesongen vil fortsette å følge Jason Segels "sørgende terapeut som begynner å bryte reglene og fortelle sine klienter nøyaktig hva han mener. Han ignorerer sin opplæring og etikk, og finner ut at han gjør store, turbulente endringer i folks liv ... inkludert sitt eget."

