Shrinkings fjerde sesong vil ikke ha en helt ny rollebesetning

Nå som den tredje sesongen av Shrinking er over, har det vært mye snakk om seriens fremtid. I forkant av langhelgen gikk serieskaper Bill Lawrence ut på sosiale medier og forklarte at til tross for at serien opprinnelig var planlagt for bare tre sesonger, vil det komme en fjerde sesong, men at den vil utspille seg litt annerledes.

For det første avslørte Lawrence at det ville bli et tidshopp mellom sesong 3 og 4, og at dette ville bli etterfulgt av en "helt ny historie" ansett som "skummel/risikabel/morsom", noe som fikk mange til å lure på hva dette betydde for de etablerte skuespillerne og karakterene.

Det viser seg at dette ikke vil bety så mye for hvem som dukker opp i Shrinkings fremtid, for nå har Lawrence kommentert og presisert denne tidligere uttalelsen, og bekreftet at den fjerde sesongen vil ha de samme karakterene og skuespillerne, men at det vil være et tidshopp og en ny narrativ vinkel som utforskes.

"Alt dette ble rart. lol. Min feil. Ja, det er de samme karakterene. Det er de samme karakterene."

Det finnes ingen eksakt tidslinje for når vi kan forvente at Shrinking kommer tilbake utover en gang i 2027, så følg med for mer.