Shuhei Yoshida, en av PlayStation sine viktigste og mest ikoniske personer, forlater Sony

Det er kanskje ikke et navn mange mainstream-spillere har hørt, men du kan være helt sikker på at enhver PlayStation-spiller har opplevd noe han har hatt stor betydning for. Her snakker vi tross alt om en av nøkkelpersonene hos PlayStation allerede før den første konsollen kom ut, den japanske mannen i den legendariske "How to share your games on PS4"-videoen som gjorde narr av Xbox i 2013, han "Raising Kratos"-dokumentaren avslører fikk Santa Monica til å gjøre 2018s God of War mye bedre under utviklingen og mye mer. Han ble rett og slett et ikon for flere av oss som har vokst opp med PlayStation. Derfor er kveldens nyhet litt trist.

I en spesiell episode av PlayStation Blogcast avslører nemlig Shuhei Yoshida at han forlater Sony og PlayStation den 15. januar 2025, altså om litt under to måneder. Etter 31 år hos Sony ønsker han å prøve noe nytt før pensjonen kaller, noe som vel er forståelig. Akkurat hva dette nye er får vi ikke vite, men med tanke på at han visstnok takket nei til sjefrollen i PlayStation for å i stedet lede arbeidet med selskapets indie-initiativ i 2019 blir det nok ikke Xbox, Disney eller noe slik turen går.

Du skal uansett ha takk for alt du har gjort for PlayStation og mange spill gjennom årene, Yoshida-san.