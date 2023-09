Sicario 3 er i ferd med å skje

Vi kjenner Denis Villeneuve som mannen bak sci-fi-suksesser som Dune og Blade Runner: 2049, men i 2015 fikk han også Emily Blunt, Benicio del Toro og Josh Brolin til å gjøre sine beste prestasjoner i karrieren i Sicario.

I 2018 fikk filmen en oppfølger i Sicario: Day of the Soldado, og det er planer om at serien skal komme tilbake. Frem til nå har selvfølgelig forfatterstreiken forhindret arbeidet med et manus, men franchiseprodusentene Basil Iwanyk og Erica Lee kan bekrefte at en tredje film er på trappene.

"Jeg gleder meg til Sicario 3," sier Iwanyk. "Jeg kunne sett Benicio spille den fyren i en evighet. Jeg mener, jeg kan se Benicio i hva som helst, men med den karakteren blir det aldri kjedelig."

Gleder du deg til Sicario 3? Det ser ut til å bli en stund til, ettersom manuset ikke engang er ferdig ennå.