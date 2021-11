Sifu fremskyndes vekk fra Horizon Forbidden West og Elden Ring

HQ

The Elder Scrolls V: Skyrim er jo et meget bra spill, men en av de andre tingene mange husker om spillet er at det ble lansert den 11. november 2011. Vi mennesker er jo glade i palindromer, så 11.11.11 ble jo bare fantastisk. Derfor er det ikke rart at Sloclap ønsket å slippe Sifu den 22. februar heller. Dessverre har det bare blitt slik at spillet dermed ville havnet midt mellom Horizon Forbidden West og Elden Ring da, så dagens annonsering er ekstra god.

Som lovet har Sloclap en spennende nyhet til oss i dag, og den kommer i form av en kort trailer som i tillegg til å vise enda mer spennende gameplay avslører at Sifu fremskyndes til den 8. februar. Den datoen ser kanskje ikke like kul ut som 22.2.22, men så er det hyggelig at spillet både kommer tidligere og slipper unna de to gigantene den måneden. Ikke at det stopper der.

Utviklerne har også offentliggjort to videoer hvor de viser hvordan det veldig dynamiske kampsystemet fungerer og forklarer hvordan aldringsproseesen gjør deg bedre. Se alle tre under.

HQ

HQ