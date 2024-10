Sifu, Inscryption og flere blir med i Xbox Game Pass denne måneden

HQ

Microsoft kunngjør en sterk rekke tilføyelser til Xbox Game Pass-katalogen denne oktobermåneden, og kunngjør fem nye spill for de første par ukene. Fra og med i morgen, 2. oktober, vil spillere kunne spille MLB The Show 24 og Open Road for Game Pass Standard.

Sifu, kampsport tredjepersons brawler med en filmatisk stemning, vil også være tilgjengelig 2. oktober for Game Pass Standard, PC Game Pass og Game Pass Ultimate.

Den 7. oktober kommer Mad Streets til Game Pass Ultimate, PC Game Pass og Game Pass Standard. Det er et fysikkbasert partyspill blandet med en brawler, med et overraskende dypt kampsystem.

Til slutt vil kortspillet Inscryption være tilgjengelig på Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard fra 10. oktober.

Dette er de nye spillene som er bekreftet for første halvdel av oktober, men Microsoft fremhever noen få spill som allerede er tilgjengelige, og som ble omtalt på Tokyo Game Show i forrige uke: All You Need Is Help, Legend of Mana, Trials of Mana og We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie.

I tillegg til å kunngjøre fem nye spill, bekrefter Microsoft fem spill som vil forlate tjenesten den 15. oktober. Dette er din siste sjanse til å spille Dyson Sphere Program, Everspace 2, From Space, F1 Manager 2023 og Scorn.