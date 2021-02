Sifu lar deg si "I know kung fu"

Gjengen i Sloclap har vist at de vet hvordan man lager gode nærkamper i spill med Absolver, og de vil tydeligvis ta det til et nytt nivå med sitt neste spill.

Det heter Sifu og lar oss være en kung fu-student som er ute etter å hevne drapet på familien sin. Dette gjør han selvsagt ved å bruke de formidable evnene sine til å banke om andre som kan slå og sparke, men det er flere ting som får dette til å høres unikt ut. For det første skal dette være et videreutviklet kampsystem fra Absolver som virkelig skal være tro mot kung fu med fremragende animasjoner og muligheten til å bruke både gjenstander og omgivelsene i seg selv på kule måter. Dette blir uansett ikke lett, for hver gang du dør vil en mystisk medaljong gjenopplive deg. Problemet er bare at du blir eldre for hver gang dette skjer, og la oss bare si at medaljong ikke kan fikse en naturlig død.

Et spennende konsept jeg gleder meg til å høre mer om de neste månedene.