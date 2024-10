Silent Hill 2-mod lar deg oppleve byen uten den karakteristiske tåken

HQ

At det etter hvert skulle dukke opp modifikasjoner til Silent Hill 2 var selvfølgelig bare et spørsmål om tid, og blant de første er en som fjerner tåken helt fra byen. Selv om mye av atmosfæren åpenbart går tapt, understreker det også den enorme grafiske innsatsen som er lagt ned i denne nyinnspillingen. En annen mod gjenskaper et skilt i spillet som i 2012 HD Collection (av Silent Hill 2 og 3) brukte Comic Sans-skrifttypen.

Faktisk ser spillet uten tåke veldig imponerende ut. Så det kan være en god idé å oppleve det slik det er ment først, og deretter gå tilbake for en ny runde uten tåke.