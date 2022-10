Silent Hill 2 Remake bekreftet for PC og PlayStation 5

Takket være på rykter, noen uforsiktige kommentarer fra en filmregissør og ganske tydelige hint fra en rekke utviklere forventet de fleste å få se at Konami følger i Capcom sine fotspor med en remake av et elsket skrekkspill i dagens Silent Hill-stream. Ønskene ble oppfylt.

Som ryktene hadde det til er det Observer- og Layers of Fear-utviklerne i Bloober Team som lager en remake av Silent Hill 2 for PC og PlayStation 5. Denne nye utgaven er laget helt fra bunnen av med Unreal Engine 5, noe som betyr at vi får nye karaktermodeller, er langt mer realistisk tåke, imponerende lyssetting og mer. Gameplayet vil også pusses en del på siden kameraet har gått over til å være over skulderen til James i skikkelig Resident Evil 4-stil. Derfor har utviklerne også modernisert kampsystemet en del og endret enkelte ting i byen slik at man fortsatt vil sitte med hjertet i halsen mange ganger. Traileren vi har fått fremhever mye av dette, så når vi i tilegg loves enda bedre lyd er det lov å tro at dette blir et ny fantastisk remake fra en japansk utgiver når Silent Hill 2 Remake kommer en gang i fremtiden.