Silent Hill 2 Remake krever en del av PC-en din

Selv om Silent Hill 2 Remake først ble annonsert i forrige uke og spille ennå ikke har fått en utgivelsesdato, er systemkravene allerede tilgjengelige på Steam.

Originalen er ganske mange år gammel (utgitt på PS2 i 2001), men dette er et helt nytt spill bygget fra grunnen av, og krever derfor en del av PC-en din.

Du må blant annet ha minst 12 GB RAM og et AMD Radeon RX 7500/Nvidia GeForce GTX 1080 eller tilsvarende grafikkort for å kunne kjøre spillet i 1080p med stabile 30 bilder i sekundet.

MINIMUM:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: Windows 10 x64

Prosessor: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Minne: 12 GB RAM

Grafikk: AMD Radeon™ RX 5700 / NVIDIA® GeForce® GTX 1080

DirectX: Versjon 12

Lagring: 50 GB tilgjengelig plass

Lydkort: Windows Compatible Audio Device.

Tilleggsmerknader: Playing on minimum requirements should enable to play on Low/Medium quality settings in FullHD (1080p) in stable 30 FPS.

ANBEFALT:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: Windows 11 x64

Prosessor: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X

Minne: 16 GB RAM

Grafikk: NVIDIA® GeForce® 2080RTX or AMD Radeon™ 6800XT

DirectX: Versjon 12

Lagring: 50 GB tilgjengelig plass

Lydkort: Windows Compatible Audio Device.

Tilleggsmerknader: Playing on recommended requirements should enable to play on Medium quality settings in 60 FPS or High quality settings in 30 FPS, in FullHD (or 4k using DLSS or similar technology).