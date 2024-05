Silent Hill 2 Remake lanseres i oktober

HQ

Allerede i mars fikk remaken av Silent Hill 2 en aldersgrense i USA, noe jeg sa fort kunne bety at spillet ville lanseres før høsten kom. Spillet er muligens ferdig til da, men verken Sony eller Konami har vel lyst til å slippe spillet før årets skumleste måned.

Derfor har de nå gitt oss to trailere som avslører at Silent Hill 2 Remake lanseres den 8. oktober. Den første traileren er av det mer filmatiske slaget, mens nummer to er en gameplaypresentasjon som viser hvordan kampene har blitt forbedret, et litt annerledes kamera og andre endringer.

HQ