Silent Hill 2 Remake lar deg slå av brukergrensesnittet

HQ

Vi er mange som gleder oss til Bloober Teams Silent Hill 2 Remake, og for de som er ute etter den ultimate skrekkopplevelsen, kan vi med glede annonsere at det blir mulig å slå av brukergrensesnittet i spillet helt.

Dette ble avslørt tidligere i dag via et innlegg på utviklerens X-konto, der de beskrev hvordan du også vil kunne aktivere et flimrende filter som forvrenger fargene litt og har som mål å virkelig gi deg 90-tallsfølelsen.

Blant fansen har det vært en viss bekymring for Bloober Teams evne til å yte originalen rettferdighet med denne nye nyinnspillingen, og tidligere trailere har ikke helt levd opp til det mange forventet. Men etter hvert som lanseringen har nærmet seg og mer informasjon har blitt tilgjengelig, har meningene tilsynelatende skiftet til fordel.

Klargjøringen av at brukergrensesnittet kan slås av, samt de mange små justeringene som er gjort for å tilby en mer "old school"-opplevelse. Det øker absolutt forventningene litt, og vi gleder oss selvsagt til å se hva Bloober har klart å få til.

Hva er dine forhåpninger til Silent Hill 2 Remake, er de mer positive nå enn da det først ble annonsert?