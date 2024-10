Silent Hill 2 Remakes fysiske versjon er en seks måneder gammel versjon

HQ

Det er flere argumenter for å kjøpe spill på diskett i stedet for digitalt, ikke minst at det ofte er billigere og betyr at du faktisk eier spillet ditt - og dermed kan selge det videre hvis du ikke liker det (eller spare det hvis du er en samler, mange gamle spill blir etter hvert veldig verdifulle).

Et annet argument som ofte trekkes frem er at det gjør det mulig å spille spillene i fremtiden selv etter at serverne er stengt, noe som imidlertid er en sannhet med modifikasjoner. I altfor mange tilfeller vil ikke spillet fungere uten tilkobling selv om du har det på disk, og det finnes til og med eksempler på spill som ikke er på disk i det hele tatt, der det bare brukes for å gi deg rett til å spille tittelen etter at du har lastet den ned.

I de tilfellene der spillene fungerer, er det dessverre ofte snakk om ganske dårlige versjoner som ikke er oppdatert, og det er i denne kategorien vi finner Silent Hill 2 Remake. YouTube-kanalen Thekempy bemerker at spillet på disken er en seks måneder gammel versjon.

Den nåværende versjonen i skrivende stund er versjon 1.03, som har flere viktige oppdateringer, men vi vil ikke skrive om noen av endringene på grunn av spoilerhensyn. Sjekk ut videoen nedenfor for å se mer.

Takk, Neogaf.