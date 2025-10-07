Gamereactor

  Norsk

Gamereactor
nyheter
Silent Hill 3

Silent Hill 3 nyinnspilling angivelig i tidlig utvikling

Konamis legendariske skrekkfranchise er offisielt i live igjen.

HQ

Konamis ikoniske skrekkserie gjør et stort comeback. Ikke bare fikk spillerne nylig den fantastiske nyinnspillingen av Silent Hill 2, men Bloober Team har også bekreftet at de jobber med en modernisering av det originale Silent Hill. I mellomtiden har Konami selv vært opptatt med Silent Hill f, som nylig ble lansert til generelt positiv mottakelse. Kort sagt, serien har ikke føltes så levende på flere tiår.

Men det er mer. Ifølge en pålitelig innsider forbereder Bloober Team seg allerede på å begynne arbeidet med en Silent Hill 3 nyinnspilling, angivelig med sikte på en utgivelse i 2028. Dette ryktet har blitt støttet av en annen velkjent og ofte pålitelig kilde, Dusk Golem, som også nevnte at Silent Hill 3 nyinnspilling kan bli en realitet før snarere enn senere.

Så langt har verken Bloober Team eller Konami kommentert spekulasjonene, men fansen håper at en kunngjøring kan dukke opp under en av de kommende fremvisningene, kanskje på The Game Awards eller Sonys neste State of Play. Inntil da må vi bare holde lysene på og vente.

Håper du på en nyinnspilling av Silent Hill 3?

Silent Hill 3

