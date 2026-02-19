Silent Hill f får en offisiell parfymekolleksjon

HQ

Samarbeid mellom videospillserier og andre selskaper er selvsagt ikke noe nytt, men det er som regel en følelse av at merkevarene passer godt sammen. Når det er sagt, er vi ikke helt sikre på om dette siste samarbeidet passer inn. Hva synes du om skrekkinngytende skrekk og behagelige dufter?

Det er det det japanske parfymemerket Primaniacs nå ønsker å tilby med en Silent Hill f-kolleksjon (takk Siliconera). De vil lansere to typer parfyme, basert på karakterene Hinako og Fox Mask, som kommer i salg i Japan 8. mai og også vil være tilgjengelig via nettsiden deres.

Så hvordan lukter skrekk og gru? Vel, ifølge beskrivelsen lukter Hinako slik (oversatt med Bing) :

"Gjennom den pinefulle smerten som angriper det sorgfulle hjertet, bestemmer den unge fuglen seg en dag for å spre vingene og fly bort."

Hvis Fox Mask er mer din greie, kan du se frem til denne duftbeskrivelsen :

"Ord som aldri blir formet - bare tanker som brenner. En duft for mannen som jakter på en enkelt, unik sjel."

Hvis dette ikke er noe for deg, kan du alltids nøye deg med å spille spillet i stedet. Silent Hill f er nå tilgjengelig for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Du kan lese vår anmeldelse her.