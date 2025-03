Silent Hill f forbudt i Australia på grunn av kontroversielt innhold

HQ

Neste kapittel i Konamis skremmende saga har blitt nektet klassifisering i Australia. Dette betyr at spillet ikke vil bli solgt eller distribuert i landet med mindre det gjøres endringer før lansering for å oppfylle de nødvendige standardene. Australian Classification Board har ikke spesifisert årsaken til avgjørelsen, men spillets innholdsadvarsler inkluderer temaer som kjønnsdiskriminering, barnemishandling, mobbing, narkotikainduserte hallusinasjoner, tortur og grafisk vold.

Australia er kjent for sin notorisk strenge holdning til kontroversielt eller støtende medieinnhold, og dette er ikke første gang et Silent Hill-spill har møtt motstand i landet. Silent Hill: Homecoming, som ble utgitt i 2008, ble først forbudt på grunn av det voldelige innholdet, selv om en sensurert versjon laget spesielt for det australske markedet senere ble godkjent.

Konami planlegger å lansere Silent Hill f senere i år, og det gjenstår å se om en sensurert versjon vil bli tilbudt for det australske markedet, eller om klassifiseringsbeslutningen vil bli revurdert.

Synes du strenge reguleringer av medieinnhold er bra, eller bør det være mer frihet?