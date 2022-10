Silent Hill f tar oss til Japan på 1960-tallet

Logisk nok bringer de fleste Silent Hill-spill oss til den mystiske amerikanske byen, så Konami viser virkelig at de ønsker å prøve nye ting nå som serien gjennomstår noe så til de grader.

Silent Hill f tar oss nemlig til Japan på 1960-tallet. En av grunnene til at vi ikke får vite stort mer enn det er at spillet er skrevet av den mystiske Ryukishi07 som blant annet står bak romanserien When They Cry. Det virker uansett som om vi i alle fall kan se frem til en merkelig blanding av vakkert og skummelt, så det skal bli interessant å se og høre mer om akkurat hva dette er.