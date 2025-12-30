Silent Hill-produsent avslører fremtidsplaner for serien - ett spill per år

HQ

Etter nesten et tiår borte fra rampelyset har Silent Hill unektelig gjort et virkelig stort comeback. Både Silent Hill 2 Remake og Silent Hill f har vist seg å være enorme suksesser for Konami, som tydeligvis har satt tennene i spillet og nå planlegger for fremtiden.

I et intervju med Famitsu sier Silent Hill-produsent Motoi Okamoto at fra og med 2026 er ambisjonen å gi ut minst ett Silent Hill-spill i året. Enten noe helt nytt eller en slags nyinnspilling.

"Selv om det gjenstår å se hvor mye vi kan oppnå dette, vil jeg gjøre mitt beste som produsent av Silent Hill-serien. Ideelt sett vil vi gjerne se at begeistringen for Silent Hill fortsetter å øke. Vi skal gjøre vårt beste for å gi dere nye oppdateringer, så vi ber om tålmodighet litt til."

Samtidig understreker Okamoto at dette handler om ambisjoner snarere enn løfter, og ber fansen om å være tålmodige. Vi vet allerede at Bloober Team jobber med en nyinnspilling av det første Silent Hill, noe som unektelig er lovende, samt det tredje spillet - selv om arbeidet med det fortsatt er i sin spede begynnelse, hvis vi skal tro tidligere rapporter.