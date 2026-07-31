Silent Hill: Townfall har fem forskjellige avslutninger

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Etter 2012 og utgivelsen av PS Vita-spillet « Silent Hill: Book of Memories ble det stille rundt «Silent Hill»-serien i tolv år. Men så våknet Konami plutselig opp igjen og innså at videospill tross alt er ganske kule. I tillegg til mindre prosjekter ble remaken av «Silent Hill 2» utgitt i 2024, etterfulgt av «Silent Hill f» i fjor, og senere i år er det tid for « Silent Hill: Townfall – med en remake av det første spillet planlagt til 2027.

Når vi snakker om «Townfall», avslørte produsent Motoi Okamoto og regissør Jon McKellan under et nylig pressearrangement (takk, One More Game) at spillet vil ha fem forskjellige avslutninger, hvorav to er hemmelige. McKellan forklarte hvordan de så for seg strukturen:

«Valgene du tar som spiller gjennom hele spillet vil avgjøre slutten, og det skal føles som om slutten passer veldig godt til opplevelsen du har hatt. Målet er at spilleren skal føle at det er den naturlige avslutningen på historien ut fra måten de har spilt på.»

For å oppnå en av de tre vanlige sluttene trenger du bare å fullføre spillet, men hvis du vil ha en av de to hemmelige sluttene, må du spille NewGame+. Kort sagt må du ha spilt gjennom eventyret én gang først.

«Silent Hill: Townfall slippes for PC og PlayStation 5 den 24. september.