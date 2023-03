Silent Hill-oppfølgeren starter innspillingen neste måned

HQ

Filmatiseringen av Silent Hill møtte stor kritikk da den ble utgitt i 2006 og var enda en av de mange dårlig lagde filmene basert på et spill den gang. Til tross for dette ser det ut til at interessen for en oppfølger har holdt seg, og heldigvis er det i ferd med å skje med Return to Silent Hill. Christophe Gans, som regisserte den første filmen, vil også regissere oppfølgeren, og som forventet vil filmen være basert på Silent Hill 2.

Vi vet nå at innspillingen vil begynne neste måned, og Hannah Emily Anderson (Jigsaw, X-Men: Dark Phoenix) og Jeremy Irvine (War Horse) vil spille hovedrollen. Christophe Gans sier selv:

"Back to Silent Hill er en mytologisk kjærlighetshistorie om noen så dypt forelsket at de er villige til å gå til helvete for å redde noen. Jeg er glad for at de fantastiske talentene til både Jeremy Irvine og Hannah Emily Anderson tar oss med på denne reisen inn i en psykologisk skrekkverden som jeg håper både vil tilfredsstille og overraske fans av Silent Hill.

Takk, Gamespot.