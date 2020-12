Silent Hill-skaperen forlater PlayStation - Starter nytt studio

Du ser på Annonser

Ved å skape både Silent Hill, Siren og Gravity Rush er det ikke rart at navnet Keiichiro Toyama er ganske kjent i spillverden, og nå tar den talentfulle karen et meget spennende steg.

Både Toyama-san, Junya Okura (Siren og Gravity Rush) og Kazunobu Sato (Siren, Puppeteer og The Last Guardian) har nemlig lagt ut en video hvor trioen forteller at de har forlatt Sony for å lage spill med sitt egne, helt nye studio kalt Bokeh Game Studio. En av grunnene til skiftet er at de tre har savnet den kreative friheten det å ikke jobbe for et massivt selskap gir, og det virker som om dette betyr at det første spillet deres vil være noe helt annet enn Gravity Rush for å si det slik. Se bare på konsepttegningene i videoen under. Her lukter det noe Silent Hill- eller Siren-aktig lang vei, så vi får se hvordan ting utvikler seg i årene fremover.