Silicon Valley-forfattere skal skrive en komedieserie basert på F1

Formel 1 har hatt en voldsom vekst i det siste, med mange nye fans som strømmer til motorsporten takket være serier som Netflix' Drive to Survive. Denne massive økningen i interessen vil også føre til en storfilm med Brad Pitt i hovedrollen, men det vil også bli laget en komedieserie for Hulu og Disney i fremtiden.

HQ

Dette showet skal være kjent som Downforce, og som The Hollywood Reporter bemerker, vil det bli skrevet av to av forfatterne som er ansvarlige for Silicon Valley, Alec Berg og Adam Countee. Ifølge rapporten vil serien være lik Entourage og vil vise hva som skjer når en arving til et racingdynasti blir tvunget tilbake i familiebedriften og må ta tøffe valg for å sikre fortsatt suksess og overlevelse.

Berg og Countee er også utpekt som showrunners for serien, og for å sikre seriens autentisitet er RBs Daniel Ricciardo knyttet til serien som utøvende produsent.

Det er ikke sagt noe om når serien er planlagt å debutere, men å dømme etter denne nyheten vil det sannsynligvis tidligst være litt 2025 siden den ennå ikke har satt en produksjonsdato ennå.