Silk-forfatterne hos Amazon tar pause for å fokusere på et mannlig publikum

Forfatterrommet for den kommende serien Silk: Spider Society har angivelig blitt satt på pause. Dette betyr at alle forfattere utenom showrunneren vil være på utkikk etter nytt arbeid når den Amazon-produserte serien går tilbake til start.

Ifølge Ankler er serien fortsatt i aktiv produksjon hos Amazon, men den skal visstnok være i ferd med å bli rettet mot et mer mannsdominert publikum. Hva dette betyr for Silks live-action-serie er uvisst, men det kan være at Amazon tok en titt på Madame Web og bestemte seg for at de ikke ville gå den veien.

Silk er en velkjent figur fra Spider-Man-tegneseriene. Hun ble bitt av den samme edderkoppen som ga Peter Parker kreftene hans, og dukket opp for første gang for ti år siden i The Amazing Spider-Man #1 (2014) og har vært en fanfavoritt siden.

Hva vil du se i TV-serien om Silk?