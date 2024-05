Silk-serien går ikke lenger videre hos Amazon

HQ

Silk: Spider Society var en kommende serie som ble utviklet hos Amazon. Serien skulle gi oss et innblikk i Cindy Moon, en koreansk-amerikansk kvinne som blir bitt av den samme edderkoppen som Peter Parker, og blir en annen nett-slyngende superhelt kjent som Silk.

Ifølge Deadline har Silke: Spider Society blitt lagt på is av Amazon. Serien ble omskrevet tre ganger før den ble skrotet, og en av grunnene til at den angivelig ble avsluttet var at lederne ønsket at serien skulle fokusere mindre på Silk...

Sony skal nå selge serien til andre streamere og nettverk, så det kan ende opp med å gå videre til slutt, men ikke forvent at Silk dukker opp på TV-skjermen din med det første.