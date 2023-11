Silver Surfer ryktes å være en kvinne i Marvels kommende Fantastic Four

HQ

De fleste av oss kjenner Jack Kirbys intergalaktiske surfer som Norrin Radd, en ung astrolog fra planeten Zenn-La som senere ble målet for den evig sultne Galactus. Han dukket som kjent opp i Rise of the Silver Surfer, oppfølgeren til Tim Storys film fra 2005, der han ble portrettert av Doug Jones og Laurence Fishburne, og mye tyder nå på at figuren kommer tilbake i Marvel s Fantastic Four reboot. Men i en form som er litt annerledes enn det vi er vant til.

The Insiders Jeff Sneider hevder at vi kan forvente at Silver Surfer denne gangen vil være av motsatt kjønn, nemlig en kvinne. Dette er ikke første gang dette skjer i MCU, og hunden Cosmo led samme skjebne i den forrige filmen Guardians of the Galaxy. Om det er bra eller dårlig, det må du selv avgjøre - hvem vet, kanskje det gir en ny og spennende vri på det hele.

Hva tenker du om en potensiell kvinnelig Silver Surfer, moro eller blasfemi?