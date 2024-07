Simon Pegg mener en Shaun of the Dead-reboot ville vært "kynisk og utnyttende"

Til tross for at Shaun of the Dead fyller 20 år i år, er Simon Pegg, Nick Frost og Edgar Wrights start på Cornetto-trilogien fortsatt en klassiker som holder både som zombiefilm og komedie.

HQ

Da Simon Pegg nylig ble spurt i et intervju med The Hollywood Reporter om han kunne tenke seg å se en oppfølger, sa han ganske enkelt "Jeg mener, Universal [Pictures] eier den. Hvis de velger å reboote den, så kan de gjøre det hvis de vil, antar jeg. Selv om Edgar og jeg ville blitt rasende."

Pegg forklarte hvorfor han ville hate å se en reboot, og snakket om hvor personlig filmen er for ham og Wright. "Det er så mye av oss i den filmen. Hele vitsen med at Ed og Shaun aldri kunne komme ut av The Winchester var ekte. Det handlet om Nick og meg, det handlet om vår beslutning om å bare bli på en pub i Nord-London."

"Det er så mye av vårt eget hjerte og vår egen sjel i den filmen. Hvis noen skulle reboote den, ville det blitt en kynisk og utnyttende øvelse. Jeg håper at folk elsker Shaun nok til å motstå en reboot."

Pegg ser ut til å mislike ideene om nyinnspillinger eller rebooter i utgangspunktet, ettersom han fortsetter med å snakke om Zack Snyders Dawn of the Dead-film, som fortsatt var en god film i hans øyne, men som ikke trengte å ta George Romeros tittel.