Simon Pegg og Edgar Wright er nærmere en gjenforening enn vi tror

Cornetto-trilogien, eller Shaun of the Dead, Hot Fuzz og The World's End, er en flott trilogi av filmer fra Simon Pegg og Edgar Wright. Folk vil alltid se mer fra denne duoen, og Pegg har nylig bekreftet at noe kan være på trappene.

Til DiscussingFilm sa Pegg: "Edgar og jeg snakker alltid om hva vi skal gjørevidere. Ingen av oss kan fatte at det har gått 10 år siden The World's End. Men siden karrierene våre åpenbart har endret seg, og vi ikke bare sitter og skriver zombiefilmer slik vi gjorde før, er det virkelige problemet nå å synkronisere dagbøkene våre på et tidspunkt der vi begge kan sette oss ned og skrive en film. Og så kan vi selvsagt filme den. Det handler ikke om hvis, men når vi skal gjøre noe, og det skal vi gjøre, for vi har allerede begynt å snakke om det."

"Edgar kom hjem til meg i fjor, og vi begynte å diskutere ideer. Det kommer ikke til å bli en ny Cornetto-film, i og med at disse filmene var spesifikke sjangerriffs som tok for seg ideen om kollektivet versus individet. Det er visse tematiske sammenhenger mellom de tre filmene som gjør dem til en trilogi - det er ikke bare isen, det er en rekke sammenbindende tematiske detaljer. Med What Do Next ønsker vi å være helt annerledes enn det. Vi vil ikke lage en variant av actionfilm, sci-fi eller skrekkfilm. Vi vil lage en film som er helt sin egen, som eksisterer utenfor Cornetto-trilogien. Mitt ønske er virkelig å gjøre noe helt annerledes."



Det virker som om Pegg ønsker å lage noe som utfordrer publikum. Han sa at The World's End er hans favorittfilm i Cornetto-trilogien fordi den er minst publikumsvennlig. "Vi trenger nye ideer. Vi trenger å bli utfordret. Min favoritt i Cornetto-trilogien er The World's End fordi den er minst publikumsvennlig. Det er den mørkeste av de tre. Det er den mest utfordrende, og jeg elsker tanken på å sette publikum i en situasjon der de må føle seg litt ukomfortable og ikke nødvendigvis trygge på det velkjente. Så uansett hva vi gjør nå, blir det vanskelig, det er helt sikkert."