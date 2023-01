Simon Pegg spiller viktig rolle i Hogwarts Legacy

HQ

Utviklerne har forståelig nok utelukkende fokusert på verdenen og gameplayet i Hogwarts Legacy de gangene vi har fått trailere og streamer, men det viser seg sannelig at de har fått inn noen kjentfolk til å hjelpe til.

Dagens video avslører at Simon Pegg (Buck i Ice Age-filmene, Shaun i Shaun of the Dead, Benji i Mission: Impossible-filmene og mye mer) har stemmen til Phineas Nigellus Black i spillet. Som Pegg nevner ser vi faktisk noen glimt av denne karen i Harry Potter-filmene siden skolens minst populære rektor noen gang er et maleri på den tiden. I spillet er han derimot fortsatt i live, og jeg kan forstå hvorfor han var såpass mislikt etter å ha sett disse klippene av han.