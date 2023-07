Simon Pegg vil ikke ha en Shaun of the Dead-oppfølger

Man kan trygt si at Simon Pegg har blitt en velkjent kar etter gjennombruddet med Shaun of the Dead i 2004, men i motsetning til mange andre er han ikke interessert i å vende tilbake til røttene.

HQ

I et intervju med The Guardian sier Pegg om at han har beveget seg bort fra nerdete subkulturer, og kommenterte hvordan han ønsker å bevege seg bort fra sine tidligere filmroller.

"Om jeg gjør en Instagram Live eller noe sånt sier folk alltid: 'Jeg trenger Shaun of the Dead 2 i livet mitt'. Og jeg svarer: 'Nei, du trenger faen ikke Shaun of the Dead 2! Det siste du trenger er Shaun of the Dead 2! Det er over. Gå videre!"

Dette betyr likevel ikke at han har noe imot å jobbe med noen av de samme folkene, men da prøver noe nytt. For eksempel vil han stadig samarbeide med Edgar Wright.

"Uansett hva Edgar og jeg gjør nå kommer vi ikke til å basere oss på det vi har gjort før. Jeg liker tanken på å gjøre folk forbanna. Det er noe morsomt med å sette fyr på alt. Alt det folk tror vi er, det skal vi ikke være. Vi skal bare gjøre noe som ingen forventer."

Helt greit i min bok, for noe av det som gjør Shaun of the Dead bra er at den er unik.