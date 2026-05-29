Simone Biles avslører sjansene for at hun kommer tilbake til OL i Los Angeles 2028

Vil Simone Biles konkurrere under OL i Los Angeles 2028? Den 29 år gamle gymnasten, en av tidenes mestvinnende idrettsutøvere med sju OL-gull, 11 sammenlagt, og 23 VM-gull, 30 sammenlagt, har ikke konkurrert siden OL i Paris 2024. Hun har ikke kunngjort at hun trekker seg, selv om vi alle husker hvordan hun trakk seg fra OL i Tokyo 2020, og ble et symbol for å beskytte den mentale helsen til profesjonelle idrettsutøvere.

Under et besøk i Madrid i forbindelse med et sponsorarrangement sa Biles til El País at det er "omtrent femti prosent sjanse" for at hun stiller til start i Los Angeles i 2028, når hun er 31 år, og hun sier at hun fortsatt er i god form, men at det er stor forskjell på å være i form til hverdags og å være i form til å konkurrere.

"Ja, absolutt", sa Biles da hun ble spurt om hun anså seg selv som en aktiv gymnast. "Dessuten, hvis noen ba meg om å gjøre en baklengs salto, ville jeg gjort det her og nå uten å nøle. Det ville ikke vært vanskelig. Det er sant at man må trene for å konkurrere, men jeg er fortsatt i form til å gjøre hva jeg vil. Her om dagen var jeg faktisk på trampolinen i hagen min, og jeg begynte å gjøre salto med min tidligere lagvenninne Zoe Miller. Vi hadde det kjempegøy".

Hun innrømmer imidlertid at hun må trene for å komme tilbake til sin beste form, og på spørsmål om hun kommer til å være i LA 2028, sier hun: "Jeg vil si at det fortsatt er omtrent femti prosent. Men jeg vil også gjerne si noe: Jeg synes vi bør beundre idrettsutøvere mens de er aktive og konkurrerer. Jeg har allerede vært i tre olympiske leker, og jeg føler meg tilfreds. Det er sprøtt å se hvordan folk alltid vil ha mer og mer fra deg. Til syvende og sist vil avgjørelsen alltid være min."

Biles sa at hun savner noen ting fra konkurransen, spesielt "kameratskapet, tiden jeg tilbrakte med lagkameratene mine, og til og med den gode stemningen jeg hadde med trenerne hver dag. Men samtidig er det veldig fint å ha denne friheten. Det er en mental og fysisk pause", og sa til og med at hun "hater trening" og fortjener en pause etter å ha holdt på med det så lenge, men hun går likevel på pilates med mannen sin, den amerikanske fotballspilleren Jonathan Owens, for å ha noe å dele med ham.