Sinner slår Alcaraz i Six Kings Slam og Djokovic gir seg etter å ha tapt første sett

Jannik Sinner har utvidet sin dominans i Six Kings Slam, og vant den andre utgaven av oppvisningsturneringen i Riyadh, Saudi-Arabia, tok (nok en gang) den største premiesummen noensinne i tennis, og tok revansje på Carlos Alcaraz for deres nylige finale i US Open (og de syv andre gangene Alcaraz har slått Sinner de siste to årene i offisielle kamper).

Finalen endte 6-2, 6-4 og varte i 1 time og 13 minutter. Alcaraz sa at Sinner noen ganger føles som om "han spiller ping pong" og roste hans forbedrede serve. Han sa også at de har et spesielt vennskap utenfor banen, i tillegg til rivaliseringen på banen. "Vi snakker mye mer enn folk skulle tro".

"Du ønsker å forbedre deg som spiller, og for det trenger du rivalisering, og enda viktigere, et godt vennskap utenfor banen. Vi har et veldig spesielt vennskap", la Sinner til for de glade tilskuerne i Riyadh, som tidligere hadde sett Novak Djokovic trekke seg fra kampen mot Taylor Fritz etter å ha tapt det første settet i tie-break, et sett som varte lenger enn finalen.

Den serbiske veteranen ga opp etter et fysisk krevende sett, og til tross for hans beste intensjoner kan det hende at den 38 år gamle kroppen hans er i ferd med å gå tom for krefter. Djokovic skal etter planen spille Nitto ATP Finals i november.