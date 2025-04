Sinners åpner med over 60 millioner dollar på kino, og A Minecraft Movie passerer 700 millioner dollar globalt

HQ

Påskehelgen er vanligvis et viktig tidspunkt i kinokalenderen for filmer, som utnytter høytiden og det fortsatt uforutsigbare vårværet, så det å gå på kino virker som et godt alternativ. Og ifølge de siste amerikanske kinotallene må publikum ha følt det på samme måte.

Forrige ukes premiere på Sinners, den overnaturlige skrekkfilmen regissert av Ryan Coogler og med Michael B. Jordan i en dobbeltrolle, har klart å trekke et stort antall kinogjengere til kinosalene, og har spilt inn 61 millioner dollar på verdensbasis. Tallet er spesielt godt på det amerikanske hjemmemarkedet, der 45,6 millioner av totalen kommer fra kinoer i USA og Canada, ifølge Variety.

Det andre store trekkplasteret for kinoene er fortsatt A Minecraft Movie, som har lagt til ytterligere 59 millioner dollar, noe som bringer totalen opp i 720 millioner dollar i billettinntekter. Det virker ikke usannsynlig at videospillfilmatiseringen med blant andre Jack Black og Jason Momoa i hovedrollene kan nå milepælen på en milliard dollar, men det er ingen tvil om at jungeltelegrafen og scener med folk som har det gøy i kinosetene, gjør oss optimistiske.

Har du vært på kino denne påskehelgen?