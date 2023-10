Sir Ian McKellen var nær ved å hindre Sir Patrick Stewart i å spille Jean-Luc Picard.

Når du tenker på Star Trek, er det gjerne tre personer du tenker på. William Shatner, Leonard Nimoy og Sir Patrick Stewart. Stewart var så ikonisk i rollen som kaptein Jean-Luc Picard at han definerte en hel generasjon Star Trek-fans.

Ifølge hans nye memoarer (takk, GamesRadar) var han imidlertid nær ved å takke nei til rollen. Eller, hans mangeårige venn Sir Ian McKellen prøvde å få ham til å gjøre det.

"Da jeg fortalte ham at jeg skulle signere kontrakten, hindret han meg nesten fysisk i å gjøre det", skriver Stewart. "'Nei!' sa han. 'Nei, det må du ikke gjøre. Du må ikke gjøre det. Du har for mye viktig teaterarbeid å gjøre. Du kan ikke kaste det bort for å gjøre TV. Det kan du ikke. Nei!""

"Det er få mennesker, spesielt når det gjelder skuespill, som jeg stoler mer på enn Ian", fortsatte Stewart. "Men denne gangen måtte jeg fortelle ham at jeg følte at teateret ville komme tilbake i livet mitt når jeg var klar for det, mens et tilbud om hovedrollen i en amerikansk TV-serie kanskje aldri ville komme igjen."

Det virker selvfølgelig som om det var best at Stewart tok rollen, men hvem tror du kunne ha erstattet ham hvis han takket nei?