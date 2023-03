Sir Roger Moores sønn: "Bare en mann kan spille 007"

HQ

Sir Roger Moore er en av de heldige få som har fått portrettere verdens mest elskede spion, James Bond. En karakter som studioet og manusforfatterne i økende grad har kjempet med og forsøkt å tilpasse mange ganger, noe som også førte ti langvarig diskusjon om hvem som egentlig skulle få ansvaret for å ta på seg rollen nå som Daniel Craig offisielt har lagt sin Walther PPK på hylla og gått videre til andre ting.

I No Time to Die overtok Lashana Lynch midlertidig kodenavnet i rollen som Nomi, og det har vært mye snakk om en kvinne som den neste James Bond. Noe Sir Roger Moores sønn nå har åpent kritisert. I et intervju med The Express uttrykte Geoffrey Moore forvirring over Lashana Lychs midlertidige rolle som 007 og antyder også at det ikke ville være det samme med en kvinne i rollen.

"Vel, da er det ikke lenger James Bond. Jeg mener, hun kunne være 006, 008 eller 009, med en kvinnelig Bond, det 'ville ikke være det samme' fordi 'det er forfatteren Sir Ian Flemings Bond. Det er en mann".

Geoffrey sa imidlertid også at han ikke har noe problem med en spin-off med en kvinne i hovedrollen, og påpekte hvordan for eksempel Charlize Theron var strålende i Atomic Blonde.

"Kvinner kan absolutt klare det og absolutt gjøre kampsekvensene, kanskje det vil være en "Fra produsentene av James Bond kommer Jane eller Jemima Bond" eller hva som helst."

James Bond-filmenes hovedprodusent Barbara Broccoli har også insistert på at Bond skal være en mann i fremtiden, men også nevnt at det fortsatt er litt tidlig å spekulere for mye. Spesielt siden de verken har manus eller har startet noen direkte casting heller.

