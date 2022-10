Vi visste allerede at The Flame in the Flood- og Drake Hollow-utviklerne i The Molasses Flood lager et annerledes The Witcher-spill i disse dager, og nå vet vi en av måtene det skiller seg ut på.

Som en del av kveldens strategivideo avslører CD Projekt at det som kalles Project Sirius ikke bare vil ha en historiemodus med klassiske oppdrag og utfordringer, men også en multiplayerdel. Vi får ikke vite mer om noen av delene, så det skal bli spennende å se hvilket type spill dette er.