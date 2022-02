Siste nummer av Suicide Squad slippes i mai

HQ

Samtidig som at James Gunns The Suicide Squad kom på kino, ble den første utgaven av tegneserien Suicide Squad sluppet, der Peacemaker er leder for gruppen. Nå får serien en brå slutt og i mai, ikke en gang ett år etter første nummer, slippes femtende og dermed siste nummer. Liker du Suicide Squad kan vi anbefale serien på det varmeste og er du ute etter en perfekt start på å lese om skurkegruppen er første nummer et strålende utgangspunkt for deg. Suicide Squad #15 utgis både fysisk og digitalt 3. mai.

Takk, Screenrant