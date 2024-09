Siste nytt: StudioCanal jobber med Paddington 4 og en TV-serie også

HQ

En av de største filmseriene i nyere tid er uten tvil Paddington-filmene. Denne foryngelsen av den ikoniske, marmeladeelskende bjørnen har allerede gitt opphav til to strålende filmer, og i november kommer den tredje. Denne blir kjent som Paddington in Peru, og heldigvis blir det heller ikke siste gang vi ser Paddington på det store lerretet.

The Hollywood Reporter har snakket med produksjonsselskapet StudioCanals administrerende direktør Françoise Guyonnet, som avslørte at en fjerde film er under utvikling, og det samme er en TV-serie.

Guyonnet uttaler: "Vi jobber også med en ny TV-serie og en ny film som skal komme i 2027, '28".

Sistnevnte, den fjerde filmen, skal komme i tide til Paddingtons 70-årsjubileum, som uten tvil vil bli den største festen i Storbritannia siden dronning Elizabeths Platinum Jubilee i 2022. Vi kan ikke vente.