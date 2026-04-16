Siste runde i Euroleague, tabellplassering og scenarioer ved sesongslutt
Euroleague-kamper tirsdag 16. april og fredag 17. april.
Den siste kampdagen i Euroleagues ordinære sesong begynner i dag torsdag 17. april, runde 38, der noen lag kjemper om de siste sluttspillmulighetene og fortsetter sesongen i Europa.
I Euroleague kvalifiserer de seks beste lagene seg til sluttspill, mens lagene på plassene 7-10 kvalifiserer seg til play-in. De fem beste har sikret seg play-off (Olympiacos, Valencia, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv og Fenerbhaçe), og Zalgiris, Panathinaikos og Crvena Zvezda kjemper om den siste play-off-plassen, der Zalgiris har den beste dealen: hvis de vinner mot Paris, vil de sikre seg den sjette plassen. Panathinaikos vil bare bli nummer seks hvis de vinner over Anadolu Efes og Zalgiris og Monaco begge taper.
I mellomtiden vil Barcelona og Dubai kjempe om den siste play-ins-posisjonen (10. plass), med Barcelona som har fordelen: bare et nederlag mot Bayern og en seier av Dubai over Valencia vil eliminere dem. Dubai vil bare bli nummer ti hvis de vinner og Barcelona taper.
EuroLeague-kamper torsdag 16. april
- Lyon Villeurbanne mot Fenerbahce: 20:00 CEST, 19:00 BST
- Maccabi Tel Aviv mot Virtus Bologna: 20:05 CEST, 19:05 BST
- Olympiakos mot Milan: 20:15 CEST. 19:15 BST
- Partizan mot Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Real Madrid mot Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST
EuroLeague-kamper på fredag 17. april
- Zalgiris Kaunas mot Paris Basketball: 19:00 CEST, 18:00 BST
- AS Monaco mot Hapoel IBI Tel Aviv: 19:30 CEST, 18:30 BST
- Dubai Basketball mot Valencia Basket: 20:00 CEST, 19:00 BST
- Panathinaikos AKTOR Athen mot Anadolu Efes Istanbul: 20:15 CEST, 19:15 BST
- FC Barcelona mot FC Bayern München: 20:30 CEST, 19:30 BST
EuroLeague-stilling før runde 38 med seier-tap-forhold:
- Olympiakos (25-12)
- Valencia Basket (24-13)
- Real Madrid (23-14)
- Hapoel Tel Aviv (23-14)
- Fenerbahçe (23-14)
- Žalgiris (22-15)
- Crvena Zvezda (21-16)
- Panathinaikos (21-16)
- AS Monaco (21-16)
- Barcelona (20-17)
- Dubai (19-18)
- Maccabi Tel Aviv (18-19)
- Bayern München (17-20)
- Milano (17-20)
- Paris (15-22)
- Partizan (15-22)
- Baskonia (13-24)
- Virtus Bologna (13-24)
- Anadolu Efes (12-25)
- Lyon-Villeurbanne (8-29)