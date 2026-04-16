Sport

Siste runde i Euroleague, tabellplassering og scenarioer ved sesongslutt

Euroleague-kamper tirsdag 16. april og fredag 17. april.

Den siste kampdagen i Euroleagues ordinære sesong begynner i dag torsdag 17. april, runde 38, der noen lag kjemper om de siste sluttspillmulighetene og fortsetter sesongen i Europa.

I Euroleague kvalifiserer de seks beste lagene seg til sluttspill, mens lagene på plassene 7-10 kvalifiserer seg til play-in. De fem beste har sikret seg play-off (Olympiacos, Valencia, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv og Fenerbhaçe), og Zalgiris, Panathinaikos og Crvena Zvezda kjemper om den siste play-off-plassen, der Zalgiris har den beste dealen: hvis de vinner mot Paris, vil de sikre seg den sjette plassen. Panathinaikos vil bare bli nummer seks hvis de vinner over Anadolu Efes og Zalgiris og Monaco begge taper.

I mellomtiden vil Barcelona og Dubai kjempe om den siste play-ins-posisjonen (10. plass), med Barcelona som har fordelen: bare et nederlag mot Bayern og en seier av Dubai over Valencia vil eliminere dem. Dubai vil bare bli nummer ti hvis de vinner og Barcelona taper.

EuroLeague-kamper torsdag 16. april


  • Lyon Villeurbanne mot Fenerbahce: 20:00 CEST, 19:00 BST

  • Maccabi Tel Aviv mot Virtus Bologna: 20:05 CEST, 19:05 BST

  • Olympiakos mot Milan: 20:15 CEST. 19:15 BST

  • Partizan mot Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST

  • Real Madrid mot Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST

EuroLeague-kamper på fredag 17. april


  • Zalgiris Kaunas mot Paris Basketball: 19:00 CEST, 18:00 BST

  • AS Monaco mot Hapoel IBI Tel Aviv: 19:30 CEST, 18:30 BST

  • Dubai Basketball mot Valencia Basket: 20:00 CEST, 19:00 BST

  • Panathinaikos AKTOR Athen mot Anadolu Efes Istanbul: 20:15 CEST, 19:15 BST

  • FC Barcelona mot FC Bayern München: 20:30 CEST, 19:30 BST

EuroLeague-stilling før runde 38 med seier-tap-forhold:


  1. Olympiakos (25-12)

  2. Valencia Basket (24-13)

  3. Real Madrid (23-14)

  4. Hapoel Tel Aviv (23-14)

  5. Fenerbahçe (23-14)

  6. Žalgiris (22-15)

  7. Crvena Zvezda (21-16)

  8. Panathinaikos (21-16)

  9. AS Monaco (21-16)

  10. Barcelona (20-17)

  11. Dubai (19-18)

  12. Maccabi Tel Aviv (18-19)

  13. Bayern München (17-20)

  14. Milano (17-20)

  15. Paris (15-22)

  16. Partizan (15-22)

  17. Baskonia (13-24)

  18. Virtus Bologna (13-24)

  19. Anadolu Efes (12-25)

  20. Lyon-Villeurbanne (8-29)

kcube - kaan baytur / Shutterstock

