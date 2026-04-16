Siste runde i Euroleague, tabellplassering og scenarioer ved sesongslutt

Den siste kampdagen i Euroleagues ordinære sesong begynner i dag torsdag 17. april, runde 38, der noen lag kjemper om de siste sluttspillmulighetene og fortsetter sesongen i Europa.

I Euroleague kvalifiserer de seks beste lagene seg til sluttspill, mens lagene på plassene 7-10 kvalifiserer seg til play-in. De fem beste har sikret seg play-off (Olympiacos, Valencia, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv og Fenerbhaçe), og Zalgiris, Panathinaikos og Crvena Zvezda kjemper om den siste play-off-plassen, der Zalgiris har den beste dealen: hvis de vinner mot Paris, vil de sikre seg den sjette plassen. Panathinaikos vil bare bli nummer seks hvis de vinner over Anadolu Efes og Zalgiris og Monaco begge taper.

I mellomtiden vil Barcelona og Dubai kjempe om den siste play-ins-posisjonen (10. plass), med Barcelona som har fordelen: bare et nederlag mot Bayern og en seier av Dubai over Valencia vil eliminere dem. Dubai vil bare bli nummer ti hvis de vinner og Barcelona taper.

EuroLeague-kamper torsdag 16. april



Lyon Villeurbanne mot Fenerbahce: 20:00 CEST, 19:00 BST



Maccabi Tel Aviv mot Virtus Bologna: 20:05 CEST, 19:05 BST



Olympiakos mot Milan: 20:15 CEST. 19:15 BST



Partizan mot Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST



Real Madrid mot Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST



EuroLeague-kamper på fredag 17. april



Zalgiris Kaunas mot Paris Basketball: 19:00 CEST, 18:00 BST



AS Monaco mot Hapoel IBI Tel Aviv: 19:30 CEST, 18:30 BST



Dubai Basketball mot Valencia Basket: 20:00 CEST, 19:00 BST



Panathinaikos AKTOR Athen mot Anadolu Efes Istanbul: 20:15 CEST, 19:15 BST



FC Barcelona mot FC Bayern München: 20:30 CEST, 19:30 BST



EuroLeague-stilling før runde 38 med seier-tap-forhold:



Olympiakos (25-12)

Valencia Basket (24-13)

Real Madrid (23-14)

Hapoel Tel Aviv (23-14)

Fenerbahçe (23-14)

Žalgiris (22-15)

Crvena Zvezda (21-16)

Panathinaikos (21-16)

AS Monaco (21-16)

Barcelona (20-17)

Dubai (19-18)

Maccabi Tel Aviv (18-19)

Bayern München (17-20)

Milano (17-20)

Paris (15-22)

Partizan (15-22)

Baskonia (13-24)

Virtus Bologna (13-24)

Anadolu Efes (12-25)

Lyon-Villeurbanne (8-29)

