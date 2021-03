Du ser på Annonser

Her kommer en liten påminnelse til dere som har ventet på et tilbud, nylig fått en Nintendo Switch eller noe, for nå som vi har kommet til den 31. mars er det altså siste mulighet til å få Super Mario 64, Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy på hybridkonsollen.

Nintendo vil nemlig som lovet fjerne Super Mario 3D All-Stars fra eShopen den 1. april, så skaffer du deg ikke samlingen digitalt det neste døgnet må du eventuelt på leting etter en fysisk utgave i butikkene.