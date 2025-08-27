Sisu: Road to Revenge ser Stephen Lang jakte på mannen som nekter å dø

Etter John Wick har det kommet en mengde actionfilmer med en enmannshær, blant annet Nobody -serien som nylig fikk en oppfølger, og også Sisu -filmen, som senere i år vil bli utvidet med en egen oppfølger.

Denne oppfølgeren er kjent som Sisu: Road to Revenge, og i motsetning til originalen, der den finske "mannen som nekter å dø", spilt av Jorma Tommila, drepte utallige nazister i Finland i 1944, vil denne oppfølgeren hoppe et par år frem i tid, til etterkrigstidens Finland i 1946, der den berømte helten i stedet må ta seg av en fæl kommandant fra Den røde armé som har drept familien hans.

Temaet og voldsbruken er den samme, men denne gangen dreier handlingen seg om at helten ønsker å gjenoppbygge huset der familien hans ble drept, ved å bokstavelig talt ta fra hverandre bygningen og bygge den opp igjen på et tryggere sted. Men kommandanten fra Den røde armé, spilt av Stephen Lang, dukker opp for å fullføre jobben, og jager ham gjennom hele landet, noe som fører til en rekke kaotiske og episke kampscener.

Filmen har premiere på kino 21. november, og du kan se traileren for Sisu: Road to Revenge nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"Mannen som nekter å dø" (Jorma Tommila) vender tilbake til huset der familien hans ble brutalt myrdet under krigen, demonterer det, laster det på en lastebil og er fast bestemt på å bygge det opp igjen på et trygt sted til ære for dem. Når kommandanten fra Den røde armé som drepte familien hans (Stephen Lang fra Don't Breathe) kommer tilbake og er fast bestemt på å fullføre jobben, starter en nådeløs, iøynefallende jakt over hele landet - en kamp på liv og død, full av smarte, utrolige actionsekvenser."