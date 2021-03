Six Days in Fallujah endrer seg hver gang man spiller

Du ser på Annonser

Såkalte rogue-likes har blitt ekstremt populære de siste årene, men da er det som regel snakk om todimensjonale eller isometriske spill hvor omgivelsene stadig endrer seg. Sjelden ser vi førstepersons skytespill prøve noe lignende, så det er godt å se at Six Days in Fallujah gjør mer enn å skape kontroverser med konseptet sitt.

For etter over en måned med bråk rundt hva spillets gjenopplivning betyr at Highwire Games turt å fokusere på selve spillet i en ny video. Her får vi se og høre om hvordan områdene i Six Days in Fallujah vil være annerledes hver gang man spiller. Slik er målet å skape en realistisk versjon av denne krigføringen for man sjelden vet akkurat hvordan et område ser ut eller hvor fiender er. En kul tanke det høres utfordrende ut å lykkes med, så det skal bli interessant å se resultatet mot slutten av året.